Зеленский пообещал в ближайшее время погасить долги по зарплате на "Укроборонпроме"

Долги по зарплате на 43 предприятиях концерна составляют 450 миллионов гривень.

Президент Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время погасить задолженность по заработной плате на предприятиях, входящих в состав государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом он заявил во время совместного совещания с участием генерального директора концерна Айвараса Абромавичуса.

«Государство закроет, мы должны это сделать в ближайшее время, всю задолженность на предприятиях «Укроборонпрома», - сказал Зеленский.

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По словам Абромавичуса, общие долги предприятий концерна составляют 10,5 млрд грн. Из этой суммы долги по зарплате на 43 предприятиях составляют 450 млн грн. С учетом налогов эта сумма составляет 1,1 млрд грн, а вместе со спецпенсиями – 1,5 млрд грн.

Также он отметил, что новое руководство концерна планирует погасить долги по зарплате в течение шести месяцев.

При этом Абромавичус обратил внимание, что это можно сделать намного быстрее, если власть примет решение не взимать с предприятий концерна дивиденды в госбюджет, а они составляют 90% от чистой прибыли. Также, по его словам, нужно волевое решение Минфина по списанию других долгов предприятий «Укроборонпрома», которые вряд ли будут погашены в будущем.

«Если бы концерн был холдинговой компанией, у нас вообще не было бы задолженности по заработной плате, потому что мы сейчас платим 6,5 миллиардов налогов в год, плюс 1 миллиард дивидендов. Это абсолютное ненормальное дело во время войны, когда нужна модернизация мощностей», - сказал он.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.