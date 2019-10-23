Зеленский надеется, что с начала 2020 года начнется модернизация Бортнической станции аэрации

Президент подчеркнул, что модернизация станции поможет предотвратить загрязнение окружающей среды и повысить безопасность жизни людей.

С начала 2020 года начнутся работы по модернизации Бортнической станции аэрации в Киеве.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаокой.

«Надеюсь, что уже в ближайшее время будет подписан контракт с генеральным подрядчиком, и с начала следующего года будут начаты строительные работы на объекте», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что модернизация Бортнической станции аэрации поможет предотвратить загрязнение окружающей среды и повысить безопасность жизни людей.

Также президент отметил, что одним из ярких результатов совместной работы Украины с JICA является успешное завершение модернизации Международного аэропорта "Борисполь" за счет льготного кредита.

Глава государства поблагодарил Японское агентство за поддержку Украины в рамках программы «Официальная помощь развитию».

«Сотрудничество с японским агентством JICA является чрезвычайно важным для нашей страны, особенно в контексте реализации происходящих в настоящее время масштабных реформ. Недавно правительство одобрило план действий на следующие пять лет. Мы верим, что эта программа будет реализовываться не в теории, а на практике», - добавил президент.

Зеленский заявил, что программа включает в себя развитие человеческого капитала и экономики, европейскую интеграцию и улучшение безопасности и благосостояния граждан Украины, а реализация программы позволит создать в стране миллион дополнительных рабочих мест.

Глава государства также сообщил, что среди приоритетов сегодняшнего руководства Украины – запуск рынка земли, масштабная приватизация, дерегулирование и упрощение всех процедур с переходом на онлайн-услуги, ликвидация теневой экономики и коррупционных схем, решение инфраструктурных проблем, оптимизация налоговой системы, быстрое и всеобъемлющее внедрение европейских и международных стандартов.

Как сообщал УНИАН, 15 марта этого года Киев объявил международный тендер на определение исполнителя строительных работ по реконструкции Бортнической станции аэрации (БСА).

Ранее, в июне 2015 года, между правительствами Японии и Украины было подписано кредитное соглашение по реконструкции Бортнической станции аэрации.

Подготовительные работы продолжались до 2017 года, за это время также была разработана проектная документация по реконструкции БСА. Определен и консультант с японской стороны, который будет сопровождать международный тендер на определение генподрядной организации, а также осуществление технического надзора и координации за выполнением строительных работ.

18 сентября 2018 года в КГГА сообщили, что после реконструкции территория Бортнической станции уменьшится на 30 га - со 151 до 120 га, что позволит увеличить расстояние от БСА до жилой застройки Киева ориентировочно на 1 км.

Бортническая станция аэрации в городе Киеве - единственная станция очистки сточных канализационных вод в Киеве, которая обслуживает не только столицу, но и населенные пункты Киевской области (Вышгород, Ирпень, Вишневое, Бортничи, Гнедин, Счастливое, Чабаны, Коцюбинское, Погребы, Новоселки, Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Гатное).