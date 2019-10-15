Предложения Минфина по ренте железной руды требуют доработки - Гетманцев

Он также отметил важность вопроса расчета базы налогообложения при добыче железной руды.

Необходимо найти компромиссное решение при рассмотрении и дальнейшей доработке законопроекта №1210, предусматривающего повышение ренты за добычу железной руды почти в 5 раз.

Такое мнение выразил автор законопроекта №1210 Даниил Гетманцев в комментарии МинПрому. Он напомнил, что при подготовке документа к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении предполагается внесение изменений в его текст.

"По руде мы предполагаем найти компромисс с отраслью и с министерством финансов". – сказал Д.Гетманцев. Он выразил уверенность что сегодня уровень налогообложения при добыче железной руды является недостаточным - но предложения Минфина по повышения налоговой нагрузки на железорудную отрасль назвал чрезмерными.

"Поэтому мы хотим найти середину, баланс", - сказал Д.Гетманцев. Он также отметил важность вопроса расчета базы налогообложения при добыче железной руды.

"Это сложный вопрос - потому что наши бедные железные руды нуждаются в обогащении, базу исчислить не просто. Вероятно, нам нужно создать между Минфином и налоговой службой рабочую группу, которая бы на протяжении нескольких месяцев дала бы нам предложения по верной базе налогообложения - а сейчас принять какое-то промежуточное решение", - сказал Д.Гетманцев, возглавляющий комитет ВР по налоговой и таможенной политике.