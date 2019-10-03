Рада хочет уменьшить штрафы за нарушение работодателями Трудового кодекса

Целью законопроекта является уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства и остановка процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с "применением разрушительных по своему размеру штрафных санкций".

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины) (№1233), который, в частности, предполагает уменьшение штрафов за нарушение работодателями норм трудового законодательства.

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 288 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства и остановку процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением "разрушительных по своему размеру штрафных санкций".

Законопроектом в статье 265 Кодекса законов о труде Украины предлагается установить, что юридические и физические лица - предприниматели, использующие наемный труд, в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического исполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, - совершенные впервые влекут за собой письменное предупреждение (в действующей статье - штраф в 30-кратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение).

При этом штрафные санкции за такое правонарушение, совершенное повторно в течение 365 дней с даты вынесения письменного предупреждения, устанавливаются в 4-кратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Размер штрафа за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, а также гарантий и льгот работников, привлеченных к выполнению обязанностей по законам Украины "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", уменьшается до суммы двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения (сейчас в обоих случаях установлен 10-кратный размер).

Также уменьшается размер штрафа за недопуск к проверке по допуску работника к работе без оформления трудового договора, оформление его на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, или выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхования и налогов. Так, размер такого штрафа предлагается установить в восьмикратном размере (в настоящее время - 100-кратный) минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения.

По всем другим нарушениям требований трудового законодательства к работодателям применяться письменное предупреждение. Если в течение 12 календарных месяцев после даты выявления правонарушения такое нарушение будет совершено повторно, к работодателю применяться штраф в размере минимальной заработной платы.