Крещатик может стать частью наследия ЮНЕСКО

Власти Киева готовят документы для инициативы о внесении улицы Крещатик в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент охраны культурного наследия.

«Идет работа над разработкой научно-проектной документации «Границы и режимы использования зон охраны памятника градостроительства местного значения «Улица Крещатик» для дальнейшей подготовки досье на номинацию о включении улицы Крещатик в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в течение января-июня этого года в Министерство культуры Украины были направлены представление и учетная документация для включения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины относительно 39 объектов. Среди них 13 объектов - на ул. Пушкинской, 3 объекта - на ул. Гончара, 4 - на Верхнем Валу и пр.

Подготовлены приказы Департамента о занесении 5 объектов в Перечень нововыявленных объектов культурного наследия г.Киева: усадьба на улице Олеся Гончара, 74 - ул. Гоголевская, 2; мозаичное панно «Цветущие сады» ( «Украина молодая») в Дарницком бульваре, 23; школа № 6 (политехнический лицей КПИ) на ул. Политехнической, 2-А; жилой дом на ул. Пушкинской, 30; Келья криласных послушников на ул. Г.Сковороды, 2-А.

Городские власти также заявляет, что до конца этого года будут утверждены ограниченные режимы использования памятника ландшафта и истории местного значения «Исторический ландшафт киевских гор и долины реки Днепр».

Справка УНИАН. В утвержденной Киевсоветом 18 декабря 2018 года городской программе «Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 гг.» на разработку документации запланировано выделить 1,8 млн грн (на 3 года). Кроме того, предусмотрено финансирование работ по разработке научно-проектной документации «Границы и режимы использования зон охраны памятника истории, ландшафта местного значения «Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр» на уровне 3 млн грн (на 3 года). Бюджет программы на 2019-2021 годы составляет всего 247,7 млн грн, из которых средства городского бюджета - 102 млн грн.