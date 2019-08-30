Посол Китая прокомментировал ситуацию вокруг «Мотор-Сичи»

Ду Вэй подчеркнул, что между «Мотор-Сич» и китайской частной компанией - коммерческая деятельность.

Посол Китайской Народной Республики Ду Вэй высказал позицию правительства своей страны касательно украинского предприятия «Мотор-Сич».

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве посол КНР в Украине отметил: «Все, что касается «Мотор-Сич», - это коммерческая деятельность, это бизнес между непосредственно «Мотор-Сич» и частным китайским предприятием».

Посол добавил, что ему неизвестно, кому принадлежит контрольный пакет акций «Мотор-Сич», и в частности он не владеет информацией, что контрольный пакет акций может быть в залоге китайского государственного банка Сhina Development Bank.

Также его попросили прокомментировать обеспокоенность американской стороны тем, что, в случае сотрудничества «Мотор-Сич» с китайской компанией, Россия сможет получить технологии украинского предприятия. «Это необоснованные домыслы», - заявил Ду Вэй.

Он подчеркнул, что в сотрудничестве с другими странами Китай строго соблюдает правила защиты интеллектуальной собственности.

Также его попросили прокомментировать информацию о том, что средства на покупку акций «Мотор-Сич» могли быть предоставлены китайскими государственными учреждениями. «Понятно, хотя это и частное китайское предприятие, которое проводит эту коммерческую деятельность, но ему необходимо брать финансы, а финансы обычно берутся из банка, поэтому ничего такого в этом нет, это обычное дело», - отметил Ду Вэй.

Посол добавил, что не понимает, каким образом вопрос сотрудничества «Мотор-Сич» может касаться национальной безопасности США. «Коммерческая деятельность должна регулироваться рыночными правилами, и никакая страна не может оказывать влияние в этом деле», - заявил Ду Вэй.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Болтон попытается убедить украинское правительство не продавать китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation "Мотор Сич". В Белом доме считают, что это соглашение даст Китаю важные оборонные технологии и позволит ему расширить военный потенциал, говорится в публикации.

Китай заинтересован в покупке более 50% "Мотор Сич", еще 25% может бесплатно получить "Укроборонпром". Это соглашение должен одобрить Антимонопольный комитет Украины. По данным ряда СМИ, Китай обязался внести в государственный бюджет Украины 100 млн долларов на развитие авиастроительной отрасли.