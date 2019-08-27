Хомутынник купит крупнейшего торговца удобрениями Фирташа - СМИ

АМКУ разрешил кипрскому офшору Виталия Хомутинника купить кипрскую фирму Dresdenco Investments LTD.

Антимонопольный комитет 8 августа предоставил разрешение кипрской фирме «Orinast Limited» на приобретение свыше 50% акций другой кипрской фирмы «Dresdenco Investments LTD». Соответствующее решение обнародовано на сайте АМКУ.

Читайте такжеАМКУ вновь перенес рассмотрение дела о монополии компаний Фирташа на рынке минудобрений

«Orinast Limited» принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику, он официально задекларировал ее и через нее владеет ООО «Украинская инвестиционная компания», пишут “Наші гроші”.

«Заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины», – говорится в решении АМКУ за подписью председателя Юрия Терентьева.

В решении АМКУ не сообщается, какая украинская компания является конечной целью концентрации. Указано, что «Dresdenco» создана в феврале 2019 года, связанная с резидентом Украины, который осуществляет деятельность на рынке оптовой торговли минеральными удобрениями, нерезедентами, ведущими производство в Украине. Конечными бенефициарными владельцами компании «Dresdenco Investments LTD» являются физические лица – граждане Австрии, отмечает АМКУ.

Сумме этих критериев отвечает ООО «Ника-трест». «Дрезденко» нет среди учредителей этой фирмы, однако она может иметь другие отношения контроля с украинской фирмой, отмечает издание.

В свою очередь официальным учредителем «Ника-агротрейд» является австрийская фирма "T&F Trade & Finance Ges.m.b.H", чьими бенефициарами указаны австрийцы Василий и Сергей Толстуновы, это подтверждается данным австрийского реестра о фирме «T&F Trade & Finance Ges.m.b.H».

Брать Толстуновы являются выходцами из Кыргызстана, которые после распада СССР уехали в Австрию. В начале 2000-х годов священник Иван Охлобыстин называл Василия Толстунова своим другом и крупным бизнесменом. В 2010-х годах Василий стал священником РПЦ Московского Патриархата в Вене. Он женат на дочери бывшего министра финансов Кыргызстана Кемелбека Нанаева (такая себе Джамиля Нанаева прописана по одному адресу с Василием в Вене). При этом Василий в кипрском реестре указан директором «Dresdenco». Братья попадали в скандальные истории с инвестициями в рынок грузовых авиаперевозок Кыргызстана – с одной стороны их зовут аферистами, с другой – хвалят за помощь отдельным жителям Кыргызстана.

Первым основателем «Ника-агротрейд» на момент создания фирмы в мае 2018 года был непубличный украинский бизнесмен Виктор Дубовенко и его родственница Лилия Викторовна Дубовенко.

Летом 2018 года Толстуновы изменили Дубовенко в схеме собственности. Аграрный сайт «Инфоиндустрия» в то же время сообщил, что создание «Ники-агротрейд» является следствием слияния компаний «УкрАгроНПК» из группы Дмитрия Фирташа и «Агроимпорт» Дубовенко. В результате на рынке минеральных удобрений в Украине начала работать крупнейшая розничная сеть, торгующая продукцией со складов «УкрАгроНПК».

«Ожидается, что вновь созданная структура будет продавать большую часть продукции украинских заводов группы Ostchem, кроме того, компания активно принимает участие в выкупе товара от «Сумыхимпром» и ДЗМО – производителей комплексных удобрений. Известно также, что компания импортирует продукцию российских производителей NPK-удобрений и белорусских калийных удобрений», – сообщала «Инфоиндустрия».

После того слияния в ноябре 2018 года Россия включила «Нику-агротрейд» в список юрлиц, против которых введены санкции. Также под санкции попали вышеуказанные «Агроимпорт лтд» и «Украгро НПК», тепличный комплекс «Синьков агро» Дмитрия Фирташа и еще несколько других украинских компаний.

Дмитрий Фирташ последние годы жил в австрийской Вене в ожидании экстрадиции в США по обвинениям в коррупции.

Виталий Хомутынник является совладельцем компании «Кернел», которая по состоянию на 2018 год была крупнейшим владельцем аграрных угодий в Украине.

Хомутынник также фигурировал в сообщениях о продаже ТРЦ «Республика», ранее принадлежавшего Фирташу.