Из-за нашествия студентов в Киеве активно дорожает жилье (видео)

Студенты стали основным фактором квартиной инфляции в столице.

Спрос на жилье резко возрастает в конце лета и держится несколько месяцев, в основном из-за студентов - основного фактора квартирной инфляции.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Ежегодно в высокий сезон аренда дорожает прежде всего вокруг учебных заведений и по линиям метро. Но даже в самых глухих районах столицы, где ходит не метро, а легенды о нем, однокомнатная с благовидными условиями стартует от 7000", - говорится в сообщении.

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