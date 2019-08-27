Из-за нашествия студентов в Киеве активно дорожает жилье (видео)
10:14, 27 августа 2019Разное
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Студенты стали основным фактором квартиной инфляции в столице.
Стоимость аренды однокомнатной в столице стартует от 7 тысяч гривень / фото УНИАН
Спрос на жилье резко возрастает в конце лета и держится несколько месяцев, в основном из-за студентов - основного фактора квартирной инфляции.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Ежегодно в высокий сезон аренда дорожает прежде всего вокруг учебных заведений и по линиям метро. Но даже в самых глухих районах столицы, где ходит не метро, а легенды о нем, однокомнатная с благовидными условиями стартует от 7000", - говорится в сообщении.
Подробнее смотрите в видеоматериале:
Из-за нашествия студентов в Киеве активно дорожает жилье
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