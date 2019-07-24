Евросоюз пригрозил США пошлинами на $39 миллиардов

Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что Евросоюз в торговых вопросах ведет себя хуже Китая и «наживается» на стране в сфере торговли.

Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары, если США обложат тарифами импортные автомобили, сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём, передает Reuters. Общая сумма составит €35 млрд ($39,1 млрд).

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«Мы не примем регулируемой торговли, квот или добровольных ограничений на экспорт, и, если тарифы будут введены, у нас будет список для восстановления баланса»,— отметила госпожа Мальмстрём.

По ее словам, перечень уже готов. Однако еврокомиссар выразила надежду, что этой меры удастся избежать.

Как напоминает kommersant, президент США Дональд Трамп вчера, 23 июля, на пресс-конференции заявил, что Евросоюз в торговых вопросах ведет себя хуже Китая и «наживается» на стране в сфере торговли.

В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать введение повышенных пошлин на импорт автомобилей. Эту идею обосновывали национальной безопасностью. Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что ЕС будет вынужден принять ответные меры. В мае 2019 года США отложили принятие решения о введении тарифов на импортные автомобили и запчасти на 180 дней.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что ЕС готов снизить до нуля пошлины на автомобили, которые ввозятся из США.