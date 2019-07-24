Из-за строительства дома в Деснянском районе 65% столицы может остаться без воды - «Киевводоканал»

«Киевводоканал» будет обращаться в инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству, а также принимать все возможные меры для сохранения целостности и охраны объектов инфраструктуры.

Строительство дома в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции может стать причиной повреждения инфраструктуры водоканала, из-за чего 65% столицы останется без водоснабжения, сообщила пресс-служба коммунального предприятия в сфере водоснабжения и водоотвода «Киевводоканал».

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«Киевводоканал» глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах Д = 1200-1400 мм, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции. Сам ковш тоже расположен в районе 300 метров от участка, что является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам», - сказано в сообщении.

«Ковш и водоводы имеют стратегическое значение для Киева, ведь Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды города. Повреждение водоводов или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева», - добавили в компании.

Отмечается, что «Киевводоканал» будет обращаться в соответствующие инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству, а также принимать все возможные в рамках действующего законодательства меры для сохранения целостности и охраны объектов инфраструктуры Деснянской водопроводной станции.

Справка УНИАН. «Киевводоканал» - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и из подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.