"Киевводоканал" получил преддефолтный статус участника рынка электроэнергии

В случае продолжительности статуса "преддефолтный" более двух дней участник рынка получает статус "дефолтный" и прекращает свою деятельность на рынке электроэнергии.

Оператор объединенной энергосистемы Украины – компания "Укрэнерго" присвоила преддефолтный статус участника рынка электрической энергии 203 компаниям, в том числе коммунальному предприятию в сфере водоснабжения и водоотвода в столице "Киевводоканалу".

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Соответствующий список опубликован на сайте "Укрэнерго".

В компании отметили, что, согласно правилам рынка, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 24 июня 2019 года, ряду участников рынка был присвоен статус "преддефолтный".

В частности, такой статус получили компании "Киевводоканал", "Киевтеплоэнерго", "Харьковводоканал", газодобывающая государственная компания "Укргазвыдобування", а также еще 199 участников рынка.

Пресс-служба "Укрэнерго" отметила, что, согласно правилам рынка, в случае продолжительности статуса "преддефолтный" более двух рабочих дней участник рынка получает статус "дефолтный" и прекращает свою деятельность на рынке электрической энергии. А в случае если участник рынка является поставщиком, поставка электрической энергии потребителям такого участника рынка (или такому участнику рынка) осуществляется поставщиком "последней надежды".

"Обращаем ваше внимание, что статус "преддефолтный" означает отсутствие возможности продавать электроэнергию, но покупать электроэнергию участники рынка могут", - отметили в компании.

"Укрэнерго" призывает всех участников рынка соблюдать правила рынка относительно сроков и условий предоставления финансовых гарантий.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

"Киевводоканал" - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.