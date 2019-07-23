В Украине хотят сделать обязательными "парковки" для детских колясок

Минрегион намерен сделать обязательной установку специально оборудованных мест для детских колясок в общественных местах.

Минрегион намерен сделать обязательной установку специально оборудованных мест для детских колясок в больницах, поликлиниках, школах, детских садах, торгово-развлекательных центрах и супермаркетах, кафе, ресторанах и других общественных заведениях.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующая инициатива предлагается в изменениях в государственные строительные нормы.

"Мы должны делать окружающее пространство доступным и удобным для каждого, в том числе и для родителей с маленькими детьми в колясках. Если устроить в нашем общественном пространстве организованные места для парковки колясок - в первую очередь, у больниц/поликлиник, возле школ/детсадов или магазинов, то это не нанесет особого труда владельцам, а для самих родителей будет особым удобством. Во многих странах Европы это работает, и мы будет заимствовать такой опыт. Поэтому сейчас изучаем возможность внести соответствующие изменения в ГСН", - написал замминистра.

Парцхаладзе отметил, что сегодня есть большой спрос в обществе на обустройство таких парковочных мест для детских колясок.

«Например, почти все из 1700 пользователей Facebook, которые приняли участие в опросе, согласились, что в Украине нужно как можно больше организованных "парковок" для детских колясок. Кроме этого, они подчеркнули необходимость устройства достаточного количества комфортных общественных туалетов, которые были бы оснащены пеленальным столиком для младенцев», - сообщил он.

При этом Парцхаладзе отметил, что обязательность устройства пеленального столика для младенцев в общественных уборных и надлежащего количества универсальных туалетов уже содержится в ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений", которая вступила в силу и действует с 1 апреля этого года.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.