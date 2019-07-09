Украинцы уже заплатили 356 миллионов налога на недвижимость

В первом полугодии к уплате определен налог на общую сумму около 1,3 млрд грн, что на 326,2 млн грн больше, чем годом ранее.

Сумма налога на недвижимость, отличную от земельного участка, который физические лица уплатили в местные бюджеты Украины, в январе-июне текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,8% – до 355,9 млн грн с 231,4 млн грн годом ранее.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

«Сформировано более 1,3 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более чем 1,2 млн физических лиц – владельцев такой недвижимости», - сказано в сообщении.

В целом за указанный период к уплате определен налог на общую сумму около 1,29 млрд грн, что на 326,2 млн грн больше, чем годом ранее.

В пресс-службе напомнили, что физлица должны уплатить данный налог в течение 60 дней с момента вручения налогового сообщения-решения.

Как сообщал УНИАН, налог на недвижимость был введен в Украине в начале 2015 года со вступлением в силу нового Налогового кодекса. Налогом облагаются квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов.

Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Налогообложению также подлежит общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей (гаражи, хозяйственные постройки, мастерские, офисные помещения и пр.).