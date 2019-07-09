Украинцы уже заплатили 356 миллионов налога на недвижимость
Сумма налога на недвижимость, отличную от земельного участка, который физические лица уплатили в местные бюджеты Украины, в январе-июне текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,8% – до 355,9 млн грн с 231,4 млн грн годом ранее.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).
«Сформировано более 1,3 млн налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для более чем 1,2 млн физических лиц – владельцев такой недвижимости», - сказано в сообщении.
В целом за указанный период к уплате определен налог на общую сумму около 1,29 млрд грн, что на 326,2 млн грн больше, чем годом ранее.
В пресс-службе напомнили, что физлица должны уплатить данный налог в течение 60 дней с момента вручения налогового сообщения-решения.
Как сообщал УНИАН, налог на недвижимость был введен в Украине в начале 2015 года со вступлением в силу нового Налогового кодекса. Налогом облагаются квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов.
Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.
Налогообложению также подлежит общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей (гаражи, хозяйственные постройки, мастерские, офисные помещения и пр.).