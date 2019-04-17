Украинцы уже заплатили более 100 миллионов налога не недвижимость

Поступления налога на недвижимость в Украине с начала года выросли на 72,6%.

Сумма налога на недвижимость, который физические лица уплатили в местные бюджеты Украины, по состоянию на 10 апреля текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 72,6% – до 107 млн грн с 62 млн грн годом ранее.

Читайте такжеСМИ узнали, кто возглавит налоговую и таможню

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

«По оперативным данным, в текущем году физическим лицам – владельцам объектов недвижимости сформировано около 377 тыс. налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 23 тыс. больше аналогичного периода прошлого года», - сказано в сообщении.

В целом, за указанный период к уплате определен налог на общую сумму более 397 млн грн, что на 134 млн грн больше, чем годом ранее.

В пресс-службе напомнили, что физлица должны уплатить данный налог в течение 60 дней с момента вручения налогового сообщения-решения.

Как сообщал УНИАН, налог на недвижимость был введен в Украине в начале 2015 года со вступлением в силу нового Налогового кодекса. Налогом облагаются квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов.

Налогообложению также подлежит общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей (гаражи, хозяйственные постройки, мастерские, офисные помещения и пр.).