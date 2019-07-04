Отели в Украине хотят сделать более безопасными: подробности

В Украине c 1 октября начнет действовать рекомендуемая строительная норма по обустройству входа в номер только по бесконтактным карточкам.

В Украине c 1 октября начнет действовать строительная норма, которая рекомендует в номерах всех новых и реконструированных отелей устраивать вход только по бесконтактным карточкам, а в номерах гостиниц категории трех звезд и выше - дополнительно устраивать системы охранной сигнализации.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на заместителя главы ведомства Льва Парцхаладзе

«Мы пересмотрели устаревшие нормы по проектированию гостиниц и предусмотрели современные средства для повышения безопасности проживания в них. В частности, теперь рекомендуется при проектировании новых или реконструкции существующих гостиничных номеров устраивать вход по бесконтактным карточкам, а в номерах гостиниц с 3-мя и более звездами - еще и системы охранной сигнализации. Безопасность - это приоритет №1, и гостиницы - не исключение. Нормы начнут действовать уже с октября", - цитирует пресс-служба Парцхаладзе.

По его словам, это не только повысит безопасность проживания во многих украинских гостиницах, но и в целом повысит уровень обслуживания в них, сделает их более безопасными для граждан.

«Согласно изменениям, номера гостиниц всех категорий рекомендуется обустраивать электронными карточными замками с централизованным управлением, энергонезависимой памятью минимум на 500 событий, защищенной от систематического повторения событий, функцией «антипаника», автономным энергообеспечением и функцией антиотжима защелки. А номера в гостиницах категории три звезды и выше - еще и охранной сигнализацией», - отметил Парцхаладзе.

Также отмечается, что необходимо предусматривать меры, защищающие от несанкционированного проникновения в монтажные распределительные шкафы и другие сооружения, помещения и оборудования сетей связи, сигнализации с помощью электронной системы контроля доступа и системы видеонаблюдения.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.