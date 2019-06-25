Половина Полтавы осталась без воды, под угрозой весь город

Поздно вечером Облэнерго возобновило электроснабжение и воду снова начали давать в дома.

В понедельник, 24 июня, в Полтаве без водоснабжения остались жители пяти крупнейших микрорайонов города из-за долгов водоканала за электроэнергию.

Остановка водоснабжения вызвана отключением от электроэнергии 4-й водозабора, заявили в пресс-службе "Полтававодоканал".

"24 июня 2019 года в 15:50 сотрудниками АО "Полтаваоблэнерго" был обесточен 4-й водозабор и началось отключение от электроэнергии других объектов водоканала, что является грубым нарушением Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" (ст.6). Аргументация - долги прошлых лет за электроэнергию", - сказано в сообщении.

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В коммунальном предприятии отметили, что без водоснабжения остались микрорайоны города Сады - 1,2,3, Алмазный, Половки. "Под угрозой - остановка водоснабжения всего города и остановка канализационно-насосных станций", - говорится в сообщении.

Также в "Полтававодоканале" предупредили, что это может повлечь экологическую катастрофу, "последствия которой трудно предсказать".

Позже секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота на странице в Facebook сообщил, что поздно вечером Облэнерго "после вмешательства нардепов" возобновило электроснабжение и воду снова начали давать в дома.

Также Шамота призвал полтавчан прийти утром на акцию протеста под "Полтаваоблэнерго" и "требовать прекратить шантаж".