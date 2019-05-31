Роялти с гостиниц и ресторанов за музыку будет собирать новая структура

«Украинская лига авторских и смежных прав» получила эксклюзивное право собирать вознаграждение за звучание звукозаписей песен в учреждениях индустрии гостеприимства.

По результатам открытого конкурса в рамках реформирования системы коллективного управления для эффективного сбора и распределения вознаграждения в пользу авторов "Украинская лига авторских и смежных прав" получила право собирать роялти с гостиниц и ресторанов за музыку, а "Украинский музыкальный альянс" - право на сбор вознаграждения за трансляцию звукозаписей телерадиоорганизациями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«Общественный союз «Украинская лига авторских и смежных прав» получила эксклюзивное право собирать вознаграждение (роялти) за звучание звукозаписей песен в учреждениях индустрии гостеприимства - гостиницах, кафе, ресторанах и других заведениях HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering ("отель ресторан-кафе"), - сказано в сообщении. - А общественный союз «Украинский музыкальный альянс» получил право на сбор вознаграждения за трансляцию звукозаписей телерадиоорганизациями, провайдерами программной услуги, онлайн-вещателями и другими лицами, осуществляющими публичное вещание".

Как отмечают в Минэкономразвития, собранные этими организациями коллективного управления средства в дальнейшем будут распределяться между исполнителями, производителями фонограмм и видеограмм по прозрачным процедурам.

Соответствующие решения Комиссии по аккредитации утверждены приказами Минэкономразвития, добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Украинская лига авторских и смежных прав (УЛАСП) - организация коллективного управления, создана с целью управления имущественными авторскими и смежными правами на коллективной основе. Деятельность организации заключается в предоставлении субъектам хозяйственной деятельности разрешений на использование музыкального контента способом публичного исполнения, а также сбор, распределение и выплата роялти правообладателям.

Украинский музыкальный альянс - негосударственное и некоммерческое объединение субъектов смежных прав. Работа организации направлена на обеспечение соблюдения авторского и смежных прав, получение правообладателями надлежащего вознаграждения и на развитие музыкальной индустрии.