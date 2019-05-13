Самый масштабный жилой комплекс Ирпеня приветствует новых жильцов

Праздник удался! Вчера счастливые владельцы квартир первого и второго домов ЖК «New York Towers» получили ключи от своих новеньких квартир. Положительные эмоции и атмосфера счастья царили на территории жилого комплекса.

Гости мероприятия имели возможность отведать аппетитные блюда и попробовать игристые напитки под звуки аплодисментов и замечательные песни приглашенного музыкального коллектива. Актуальная фотозона в стиле города Нью-Йорк придавала особого настроения, а взрослые и малыши с удовольствием делали фотографии на память об этом важном дне.

Приятным сюрпризом для гостей праздника стал розыгрыш различных ценных подарков и сертификатов. Директор компании «Орлан-Инвест Групп» Антон Мирончук поздравил новоиспеченных жильцов и торжественно разрезал символическую красную ленту. Приятно неожиданным и милым моментом праздника стало появление некоторых владельцев домов, которые приехали на вручение вместе со своими мурчащими четвероногими друзьями, ведь известно, что кошки приносят счастье в новый дом).

Спасибо каждому, кто пришел на наше мероприятие и разделил с нами это важное событие! Делитесь с нами своими впечатлениями и фото в комментариях. А мы всей командой «Орлан-Инвест Групп» работаем дальше над строительством ваших мечтаний!