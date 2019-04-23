H&M решил открыть магазин секонд-хенда

Пилотный магазин с подержанной одеждой будет работать в онлайне.

Компания H&M откроет первый онлайн-магазин подержаной одежды.

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Об этом сообщает Retail Detail.

Пилотный проект запустят на шведском сайте &Other Stories - одного из брендов компании. В ближайшие годы инициативу распространят на другие рынки и бренды.

"Отрасль открывает огромные возможности как для потребителей, так и для компании. Кроме того, развитие сегмента секонд-хенда является заботой об экологии, поскольку позволяет сократить вредное воздействие на окружающую среду из-за увеличения срока службы товаров", - отмечает директор по устойчивому развитию Анна Гедда.

Рынок секонд-хенда быстро растет. По данным Reuters, его оборот удвоится в течение следующих пяти лет, составив 51 миллиард долларов. Это связано с растущим спросом на "ответственное потребление" и отказом от "быстрой моды" (fast fashion).