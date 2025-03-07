Чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась в феврале на 19,4%.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта, по предварительным данным, составили 40,1 млрд долларов. В феврале они уменьшились на 6,7%. Такие данные приводит Национальный банк Украины.

"Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от размещения валютных ОВГЗ при отсутствии поступлений от международных партнеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале поступило 255 млн долларов от размещения валютных ОВГЗ.

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В то же время правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 341,6 млн долларов, из которых:

▪️275,3 млн долл. - долг перед Всемирным банком;

▪️54,1 млн долл. - долг перед другими международными кредиторами Украины;

▪️12,2 млн долл. - обслуживание валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 428,9 млн долл.

Чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась в феврале на 19,4%.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта. Он является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - отметили в НБУ.

Международные резервы: последние новости

Золотовалютные резервы Украины в 2024 году выросли на 8%. По состоянию на 1 января 2025 года они составляли 43,8 млрд долларов.

В частности, в декабре международные резервы выросли на 9,7%. Такая динамика обусловлена рекордными поступлениями от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

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