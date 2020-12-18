Законом определено, что человека, который не явился в службу занятости в течение 30 рабочих дней во время карантина, нельзя снимать с учета.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеУдар коронавируса по семейному бюджету ощутили 70% украинцев - ЮНИСЕФОб этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности, в условиях принятия необходимых противоэпидемических мер.

Согласно документу, право на получение помощи по частичной безработице застрахованными лицами в случае потери ими части дохода из-за карантина распространяется на граждан, получающих пенсии.

Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина.

Для поддержания конкурентоспособности на рынке труда закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

Что этому предшествовало

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 2 декабря.

Законом предусмотрено снятие с учета за непосещение без уважительных причин Государственной службы занятости в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о выплате пособия по безработице (кроме периода действия карантина, установленного правительством, с целью предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней).

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Автор: Константин Гончаров