По словам президента, Украине важно продолжать сотрудничество с МВФ, поскольку к нему привязаны другие программы финансовой поддержки.

Украине необходимо предоставить особые условия для получения кредитов Международного валютного фонда (МВФ), поскольку страна находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ.

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – цитирует пресс-служба президента.

В то же время Зеленский отметил важность продолжения сотрудничества Украины с МВФ для экономической стабильности и инвестиционного климата, поскольку к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.

Читайте такжеВ ЕС назвали главное условие для предоставления Украине очередного транша"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", – подчеркнул президент.

Ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украине необходимо приложить больше усилий для обеспечения стабильности финансовой системы, независимости центрального банка, борьбы с коррупцией и прочих согласованных с Фондом реформ.

Сотрудничество Украины с МВФ: программы и транши

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы.

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Автор: Богдан Слуцкий