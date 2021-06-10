В МВФ отметили, что продолжают вести дискуссии с Украиной.

Международный валютный фонд ожидает от Украины большего прогресса для получения нашей страной второго транша в рамках программы stand-by.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс в ходе брифинга.

"Некоторый прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра необходимо больше", - сказал он.

По словам Райса, МВФ продолжает вести дискуссии с Украиной по поводу достижения целей, необходимых для выделения второго транша кредита.

Ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украине необходимо приложить больше усилий для обеспечения стабильности финансовой системы, независимости центрального банка, борьбы с коррупцией и прочих согласованных с Фондом реформ.

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Сотрудничество Украины и МВФ

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия в Украине завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

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Автор: Екатерина Жирий