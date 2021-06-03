Также планируется усовершенствовать механизм распределения межбюджетных трансфертов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект, направленный на увеличение доходной части местных бюджетов.

Об этом он заявил на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, которое проходит в Хмельницком.

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«Совместно с правительством и парламентом мы будем инициировать законопроект об оптимизации доходной части местных бюджетов, в частности, относительно усовершенствования платы за землю, налога на недвижимое имущество, доходов физических лиц, единого и транспортного налогов. Речь идёт не об увеличении этих налогов, а именно об увеличении доли, которая остаётся на местах», - сказал он.

Также президент отметил, что планируется усовершенствовать механизм распределения межбюджетных трансфертов.

Госбюджет и местные бюджеты

В апреле 2020 года Кабинет министров упростил порядок и условия получения местными бюджетами субвенции из госбюджета на социально-экономическое развитие, что должно улучшить условия борьбы с коронавирусом.

8 июля Кабинет министров выделил почти 1,7 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

Кроме того, в июле 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал десятилетие «экономического прорыва», Нацбанк увеличил международные резервы до восьмилетнего максимума, а инфляция вновь вернулась к росту.

В июне 2020 года в общий фонд местных бюджетов поступило 131,5 млрд грн, что на 2,1%, или 2,7 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

23 марта 2021 года Кабмин принял решение о выделении местным бюджетам почти 1,7 млрд грн на реализацию проектов в рамках чрезвычайной кредитной программы для восстановления страны.

Местные бюджеты в 2021 году получат из государственного бюджета более 160 млрд грн субвенций и дотаций.

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Автор: Дмитрий Шварц