По словам эксперта, гривна быстро укрепляется.

В ближайшие месяцы курс доллара в Украине будет колебаться в диапазоне 26.5 - 27.5 грн/долл, ближе к нижнему краю.

Такой прогноз в Facebook озвучил экономист Тарас Козак.

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По словам эксперта, гривна быстро укрепляется. "Нацбанк не захотел удерживать курс доллара выше знаковой отметки 27 грн/долл. Сегодня на межбанке уже 26.85 грн/долл.

"Думаю, что в ближайшие месяцы курс доллара будет колебаться в диапазоне 26.5 - 27.5 грн/долл, ближе к нижнему краю. Против более существенного усиления гривни будет играть Минфин (так упадут доходы бюджета) и традиционно влиятельные экспортеры", - отметил эксперт.

Экономист отметил, что долларовый поток в Украину усиливается, чему способствуют благоприятные для нашей экономики мировые цены на экспортную продукцию (руда, черные металлы, агропродукция), растущие переводы заробитчан, ожидаемый рекордный урожай.

"Украина легко смогла привлечь $500 млн через выпуск евробондов. Все более реалистичным выглядит получение нашей страной подарка в размере $2 млрд 700 млн от Международного валютного фонда в течение двух месяцев", – отметил экономист.

По словам Козака, Украина не будет иметь серьезных проблем с рекордной выплатой валютных долгов в сентябре.

"Этому способствует значительное перевыполнение планов сбора доходов бюджета - за первое полугодие поступило на ₴23.7 млрд больше ожидаемых. Безусловно, одной из основных причин таких рекордов стал рост цен. Годовая инфляция сейчас составляет около 10%", - сказал Козак.

В то же время, как сообщает "Страна", руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что если госбанки продолжат заливать межбанк валютой, то котировки могут штурмовать уровень 26,80 грн/долл. и могут его пробить даже в условиях покупок Нацбанка.

Но если госсектор начнет сворачивать свои продажи, то котировки могут продержаться на текущих уровнях - около 26,88-26,95 грн/долл.

"Если валютное госпредложение иссякнет, а капиталы нерезидентов не пришли, то валютного излишка на межбанке может и не быть. Рынок вне баланса. Наблюдается ситуативный залив валютой, пока не дадут команду "отбой". Когда именно это произойдет - сложно сказать", - заметил Шевчишин.

"Завалили доллар в пол. Свои компании валюту продают, а Нацбанк выкупает. Иностранцы незаметно стоят в стороне, что, кстати, является тревожным сигналом: выход нерезидентов из наших гривневых гособлигаций может продолжаться, а новый иностранный капитал в ОВГЗ не поступает", - отметил Шевчишин, коментируя торги на межбанке.

Курс на 28 июля:

Национальный банк Украины на среду, 28 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,91 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Елена Коваленко