Зарплаты уже вышли на докризисный уровень, но потенциал повышения исчерпан.

В условиях нового всплеска заболеваний рост реальных зарплат замедлится. Хотя отмена ограничения зарплат в 47 тысяч гривень в государственном секторе и повышение минимальной зарплаты в сентябре на 6% могут дать краткосрочный импульс.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на руководителя подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергея Николайчука.

Как отметил экономист, динамика зарплат демонстрирует достаточно быстрый выход рынка труда из рецессии, вызванной коронавирусом. Восстановление доходов свидетельствует и высокие темпы роста объемов розничной торговли и производства потребительских товаров.

Рост зарплат - данные Госстата

Согласно опубликованным данным Госстата, рост номинальных и реальных заработных плат в июле ускорилось до 7,6% г/г и 5,1% г/г соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонности и номинальные, и реальные зарплаты выросли на 3,2%.

"Однако ослабление потенциала роста производительности труда в результате социального дистанцирования и ограниченной трудовой мобильности населения будет сдерживать возможности компаний повышать заработные платы высокими темпами", - считает Николайчук.

Динамика роста зарплат

Руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU отметил, что заработные платы продолжили активно расти после просадки в марте-апреле и с учетом сезонности уже превысили февральский уровень на 1,7% (в реальном выражении еще на 0,5% ниже).

"В ближайшие месяцы ожидаем дополнительный импульс от повышения минимальной зарплаты, но в дальнейшем потенциал стремительного роста реальных зарплат ослабится", - добавил Николайчук.

Что этому предшествовало

По прогнозу НБУ, реальные заработные платы за 2020 год в целом снизятся даже в условиях низкой инфляции.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2020 года составила 11 804 гривни, что на 2,0% больше по сравнению июнем (11 579 гривень).

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Автор: УНИАН