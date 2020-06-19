Правительство направит 8 миллиардов на повышение зарплат медикам - Шмыгаль

Всем врачам независимо от должности предлагается повысить оклады на 75%, среднему медперсоналу предлагается повысить зарплату примерно на 2360 грн, младшим медсестрам - на 1180 грн.

Кабинет министров направит около 8 млрд грн на повышение зарплат врачам и медицинским работникам уже с 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на внеочередном заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году мы увеличим расходы на зарплаты всем медикам суммарно почти на 8 млрд грн. Я понимаю, что в условиях экономического кризиса это будет не просто сделать, но это будет сделано, это наш долг перед нашими врачами и перед медработниками", - сказал он.

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"Такое повышение зарплат - только начало. Мы планируем осуществить его с 1 сентября этого года. Это - самое малое, что мы могли сделать уже в этом году", - заявил премьер.

По словам Шмыгаля, всем врачам независимо от должности предлагается повысить оклады на 75%, среднему медицинскому персоналу предлагается повысить зарплату примерно на 2 тыс. 360 грн, младшим медицинским сестрам - на 1 тыс. 180 грн.

Также премьер пообещал повышать минимальную зарплату в стране, что автоматически приведет к повышению зарплат. Кроме этого, правительство планирует увеличить расходы на лечение пациентов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров также принял постановление об установлении доплат к заработным платам врачам и медицинским работникам с 1 сентября.

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