Правительство установило доплаты к зарплатам медиков с 1 сентября

Ранее премьер-министр заявил, что на повышение зарплат будет направлено около 8 млрд грн.

Кабинет министров принял постановление об установлении доплат к заработным платам врачам и медицинским работникам с 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время внеочередного заседания сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, всем врачам, независимо от должности, предлагается повысить оклады на 70% от должностного оклада, определенного по 14-му тарифному разряду единой тарифной сетки.

Читайте такжеУкраинские таможенники получат "коронавирусную" доплату к зарплате

Специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей предоставляется доплата в размере 50% от установленной минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам - 25% от минимальной зарплаты.

"Зарплата врачей - одна из самых низких в Украине, что недопустимо в цивилизованной стране, тем более - в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наповышение зарплат врачам и медработникам будет направлено около 8 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram