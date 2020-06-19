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Правительство установило доплаты к зарплатам медиков с 1 сентября

17:46, 19 июня 2020
Финансы
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Правительство приняло решение об установлении доплат к зарплатам медиков / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время внеочередного заседания сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, всем врачам, независимо от должности, предлагается повысить оклады на 70% от должностного оклада, определенного по 14-му тарифному разряду единой тарифной сетки.

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Специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей предоставляется доплата в размере 50% от установленной минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам - 25% от минимальной зарплаты.

"Зарплата врачей - одна из самых низких в Украине, что недопустимо в цивилизованной стране, тем более - в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наповышение зарплат врачам и медработникам будет направлено около 8 млрд грн.

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