В Минздраве обещают поднять зарплату врачам и водителям «скорой»: кто и сколько получит

Согласно предложениям Минздрава на следующий год зарплата водителя скорой должна составлять 10-12 тысяч гривен, диспетчера — 12-13 тысяч, фельдшера — 14-16 тысяч, врача — 20-22 тысячи гривен.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга раскрыл планы по повышению зарплат для работников экстренной медицинской помощи.

Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.

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С какого числа запланировано увеличение

В области экстренной медицинской помощи сейчас работает около 40 тысяч медработников. Глава Минздрава признал, что условия, в которых они работают, являются недопустимыми.

По словам министра, уже с 1 июля увеличено финансирование ЭМП на 40%, а с 1 сентября запланировано увеличение зарплат медицинским работникам, в том числе и работникам экстренной медицинской помощи.

Кому и сколько начислят

Также согласно предложениям Минздрава госбюджету на следующий год зарплата водителя скорой должна составлять 10-12 тысяч гривен, диспетчера — 12-13 тысяч, фельдшера — 14-16 тысяч, врача — 20-22 тысячи гривен.

Он добавил, что на сегодня есть около 1800 автомобилей "скорой", которым более 10 лет или вообще выведены из эксплуатации, но находятся на балансах станций ЭМП. В этом году Минздрав планирует закупить до 400 автомобилей, еще 1400 должны быть приобретены в течение следующих 2 лет.

Хронология событий

20 июня 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что в сентябре всем врачам второго и третьего звена поднимут зарплаты. По словам министра с 1 июля должен был быть введен новый пакет финансирования больниц, согласно которому все больницы, которые сейчас имеют дефицит финансирования, получат средства к прошлогоднему уровню.

11 июля 2020 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривень.

15 июля 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о повышении заработных плат и выплат медицинским работникам с 1 сентября.

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