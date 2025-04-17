Австрия не хочет первой проявлять инициативу.

Министр финансов Австрии Маркус Мартербауэр поддерживает использование замороженных активов российского Центробанка для оказания дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я принципиально считаю эти обсуждения разумными. Если будет принято совместное решение, Австрия станет его частью, но мы не будем брать на себя инициативу", - сказал он.

Комментарий Мартербауэра прозвучал после встречи с его коллегами из Европейского союза в Варшаве. На прошлой неделе финистры финансов обсуждали варианты ускорения усилий блока по перевооружению в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину и на фоне растущей неопределенности относительно относительно продолжения военной поддержки США.

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Журналисты напомнили, что министр финансов Испании Карлос Куэрпо предложил создать новый оборонный фонд. Он отметил, что часть активов российского Центробанка в размере 200 млрд евро, хранящихся в Европе, также может быть использована для укрепления обороноспособности Европы и поддержки Украины.

"В прошлом нейтралитет Австрии способствовал превращению страны в место проведения мирных переговоров - возможно, мы могли бы сыграть в этом отношении определенную роль", - добавил Мартербауэр.

По данным издания, перед министром стоит задача повысить оборонные расходы Австрии с 1% до 2% ВВП к 2032 году, одновременно продвигая значительные сокращения в бюджете.

Замороженные активы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Испания предложила потратить замороженные активы РФ на оборону Украины и Европы. По словам министра финансов страны, европейским странам необходимо инвестировать в оборону и укрепление экономической безопасности.

В то же время, американские сенаторы написали команде президента США Дональда Трампа письмо о судьбе замороженных активов РФ. По данным Reuters, они призвали передать Украине более 300 миллиардов долларов.

Также они спросили, планирует ли администрация Трампа разрабатывать стратегию поощрения Евросоюза, G7 и других союзников к использованию этих активов.

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