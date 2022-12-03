В финучреждении пояснили, что это делается для того, чтобы защитить украинцев от возможных махинаций и незаконного использования банковского счета.

В случае использования украинцами карты за рубежом ПриватБанк может потребовать подтвердить личность клиента. Чтобы убедиться, что картой пользуется ее владелец, в банке могут попросить прислать свое фото. Если просьбу проигнорируют, банк может даже разорвать сотрудничество с клиентом.

Об этом в "ПриватБанке" сообщили в ответ на обращение клиента на профильном форуме Минфина.

"Заблокировали карту юниор ребенка с инвалидностью на снятие наличных за границей, дальнейшие действия банк информирует, что они не обслуживают детей с инвалидностью", - обратилась клиентка с жалобой.

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В финучреждении пояснили, что карту могли заблокировать только в случае, если клиент отказался проводить фотопроверку. Это делается для того, чтобы защитить украинцев от возможных махинаций и незаконного использования банковского счета.

"Если клиент не пройдет фотопроверку, а с карты и в дальнейшем будет происходить снятие наличных за рубежом, банк может принять решение о расторжении деловых отношений", – пояснили в ПриватБанке.

По данным банка, клиента будут проверять, если:

объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличными на крупные, округлые суммы;

клиент регулярно меняет мелкие банкноты на более крупные.

ПриватБанк: что стоит знать клиентам

Ранее УНИАН уже сообщал, что аферисты придумали новую схему обмана через ПриватБанк. В Запорожье у женщины сняли средства из копилки и карты в размере 19580 гривень.

Уже не впервые "ПриватБанк" предупреждает о схемах аферистов в Украине. Злоумышленники работают в Telegram-каналах с заменой номера, которые с виду напоминают каналы банков и международных организаций.

Также была ситуация, когда клиент "Привата" остался без денег из-за банкомата. Банк прокомментировал ситуацию и отметил, что они попытаются решить проблему. Однако представители "Привата" не стали объяснять, почему такие ошибки происходят, как отмечал клиент, уже не впервые.

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