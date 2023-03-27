В добывающей и перерабатывающей промышленности падение составило 37,9%, в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 30,7%.

Промышленное производство в Украине за 2022 год сократилось на 36,9% после роста на 1,9% в 2021 году.

Как сообщила Государственная служба статистики, в январе 2022 года промышленное производство продемонстрировало рост на 2,9%, в феврале – падение на 10,1%, а уже в марте, после начала полномасштабного вторжения России, падение составило 53,7%.

В апреле спад промпроизводства замедлился до 46,6%, в мае – до 40,9%, июне – 40,8%. После этого темпы падения сокращались к октябрю – началу массированных ракетных атак: тогда промпроизводство упало на 41,6%. В ноябре и декабре темпы падения составили 41,9% и 44,1% соответственно.

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Что касается отраслей, то в добывающей и перерабатывающей промышленности падение составило 37,9%, в области поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 30,7%.

Промышленное производство в Украине

Промышленное производство в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении – к декабрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 1%.

Добывающая промышленность и разработка карьеров в годовом выражении (к декабрю 2020 года) сократились на 0,7%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней выросли на 0,1%

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