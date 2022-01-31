С учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в декабре сократилось в годовом выражении на 1,4%.

Промышленное производство в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении – к декабрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 1%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в декабре сократилось в годовом выражении на 1,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в декабре увеличилось на 1,1% без учета сезонной корректировки и сократилось на 0,2% с учетом корректировки.

Добывающая промышленность и разработка карьеров в годовом выражении (к декабрю 2020 года) сократились на 0,7%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней выросли на 0,1%

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Перерабатывающая промышленность в годовом выражении выросла на 0,9%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней не изменилась.

Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в годовом выражении сократились на 8,3%, а с учетом корректировки на эффект календарных дней - на 7,2%

Промпроизводство в Украине:

Промышленное производство в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 5,2%.

Промышленное производство в Украине в июне 2021 года в годовом выражении – к июню 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 1,1%.

Промышленное производство в Украине в сентябре 2021 года в годовом выражении – к сентябрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 0,7%.

Промышленное производство в Украине в октябре 2021 года в годовом выражении – к октябрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 1,4%.

Промышленное производство в Украине в ноябре 2021 года в годовом выражении – к ноябрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 0,4%.