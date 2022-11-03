В фокусе работы Киевстар - безопасность абонентов и поддержка их связи с родными и близкими

Национальный телеком оператор помогает стране преодолевать вызовы войны, и продолжает развивать телеком сеть.

В фокусе работы Киевстар - безопасность абонентов и поддержка их связи с родными и близкими. Компания продолжает развивать цифровые продукты, которые помогают жителям Украины дистанционно работать, учиться, получать медицинское обслуживание. В частности, с целью развития новых продуктов для частных и корпоративных клиентов, Киевстар в августе 2022 года сделал инвестицию в Helsi.me - лидера рынка IT решений для учреждений здравоохранения. Для поддержки дистанционного обучения студентов и школьников, компания продолжает предоставлять бесплатный интернет-доступ к учебным курсам и платформ, чтобы молодежь Украины могла продолжать свое образование.

Киевстар уделяет внимание защите населения от угроз войны. Так, с февраля 2022 года компания оборудовала бесплатным интернетом 1280 бомбоубежищ в разных городах Украины, обеспечила интернетом 646 модульных домов для переселенцев. За этот период абоненты получили от телеком оператора бонусов и бесплатных услуг на сумму 574 млн грн. В 30 странах мира абоненты могут пользоваться услугами мобильной связи по тем же тарифам, что и в Украине, не платя за услуги международного роуминга.

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Александр Комаров, президент Киевстар: "наши сотрудники работают в экстренных условиях, преодолевая последствия обстрелов и разрушений и ежедневных веерных отключений электроэнергии. Компания использует все ресурсы для восстановления работы сети в освобожденных населенных пунктах, строительство и модернизацию базовых станций, обеспечение абонентам возможности поддерживали связь с родными и близкими".

За 9 месяцев 2022 года компания потратила на развитие и восстановление сети более 3,5 млрд.грн. в частности, в 3 кв. 2022 года капитальные инвестиции выросли на 52,5% по сравнению с 3 кв 2021 года.

В 2022 году построено около 400 новых базовых станций 4G связи, а более 6000 базовых станций модернизированы для улучшения качества и скорости передачи данных. Как результат, абоненты в 3 кв 2022 больше пользовались услугами интернета – количество использованных мегабайт на одного абонента выросло на 29% по сравнению с 3 кв 2021 года, а количество абонентов, которые пользуются услугами связи 4G, выросла на 4,7% до 12,1 млн.

Киевстар остается надежным партнером государства в преодолении вызовов войны и восстановления страны. В частности, за 9 месяцев 2022 года Киевстар предоставил благотворительным фондам 104 млн грн помощи для гуманитарных нужд военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. Кроме того Киевстар поддержал инициативу Президента Украины United24 по привлечению средств на восстановление Украины и выделяет 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры.

Киевстар добросовестно выполняет все налоговые обязательства перед государством. За 9 месяцев 2022 года компания уплатила налогов и сборов на сумму 8,1 млрд грн.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2022 года обслуживал 24,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать трудности военного времени.

За 2022 год компания перечислила благотворительным фондам 104 млн грн помощи на гуманитарные потребности общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в сумме эквивалентной 563 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины United24 по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Также компания за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев.

Акционер Киевстар - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.