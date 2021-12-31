Курс гривни к евро установлен на уровне 30,92 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 4 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,28 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро на вторник также не изменился и установлен на уровне 30,92 грн/евро.

Читайте такжеЗа день дня до Нового года курс доллара в обменниках решил удивить украинцевКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 31 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,28 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

При этом в обменных пунктах Киева курс гривни к доллару на утро пятницы, 31 декабря, ослаб на 10 копеек – до 27,40 грн/долл. А курс гривни к евро ослаб также на 10 копеек - до 31,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,15 грн за доллар, евро – 30,55 грн за евро.

По прогнозам экспертов, начало января на межбанковском валютном рынке будет спокойным в связи с большим количеством праздников. Значительные колебания курса ожидаются после 10 января.

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