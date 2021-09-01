Суммы выплат за август оказались рекордными с начала 2021 года.

По состоянию на 1 сентября Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за август 2021 года.

Суммы выплат за август оказались рекордными с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как указано, в августе ПФУ направил на выплату пенсионерам 44,3 млрд грн – максимальный месячный объем совокупных пенсионных выплат в 2021 году.

В июле ПФУ выплатил 42,4 млрд грн, в июне и мае – по 42,6 млрд грн, в апреле – 43 млрд грн, в марте – 42,8 млрд грн, в феврале и январе – по 40,2 млрд грн.

Всего за первые восемь месяцев 2021 года ПФУ выплатил пенсионерам 343,5 млрд грн. В январе-июле 2020 было 310,3 млрд грн (на 11,3% меньше, чем в 2021).

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко