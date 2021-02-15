По отношению к третьему кварталу 2020 года ВВП изменился.

По отношению к третьему кварталу 2020 года ВВП в четвертом квартале вырос (с учетом сезонного фактора) на 0,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Читайте такжеВ Минэкономики рассказали, что будет с ВВП Украины до конца годаВаловой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,7% в годовом выражении.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

По словам Петрашко, падение ВВП в 2020 году составило около 4,2%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2021 году внутренний валовой продукт Украины вырастет на 4,8%.

4 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, на какой рост ВВП можно рассчитывать до конца 2021 года.

9 февраля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ВВП Украины до конца года.

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Автор: Богдан Слуцкий