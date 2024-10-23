Отмечается, что Киев приступил к совместной работе над последующим просмотром программы.

Украина получила новый транш от Международного валютного фонда. Сумма поступления составила 1,1 миллиарда долларов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram отметил, что средства направят на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

"Этот транш мы получили благодаря успешному пятому просмотру программы EFF в объеме 15,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

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При этом он указал, что Украина приступает к совместной работе над последующим просмотром программы.

Отмечается, что это уже третий транш Фонда с начала года. В марте Украина получила 900 миллионов долларов в марте и 2,2 миллиарда в июле.

Всего с начала года Украина получила 4,2 миллиарда долларов. Еще один транш на 1,1 миллиарда долларов должен поступить в декабре.

Новый транш МВФ для Украины - последние новости

Правление директоров МВФ одобрило новый транш для Украины объемом около 2,2 миллиарда долларов. При этом Киев сможет получить средства незамедлительно, которые будут направлены на поддержку бюджета.

Позже Bloomberg писало, что Фонд добавит требование к Украине о внесении изменений в Таможенный кодекс, чтобы усилить борьбу с коррупцией.

В частности, по данным издания, Киеву нужно будет привести свои таможенные операции в соответствие с законодательством Европейского Союза, укрепить добропорядочность персонала и ввести прозрачный процесс найма персонала.

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