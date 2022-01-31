Последний рекорд был зафиксирован в 2013 году — $183 млрд.

В 2021 году впервые за все годы независимости долларовый ВВП Украины достиг $200 млрд.

Об этом во время круглого стола "Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы" заявил заместитель министра экономики Денис Кудин.

По словам Кудина, Украина продемонстрировала такой рост долларового ВВП впервые с 1911 года.

"Отдельные показатели достигли рекордных значений в прошлом году. И, пожалуй, самый важный — это абсолютный показатель долларового ВВП Украины — $200 млрд", — заявил Кудин.

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Он также добавил, что это не только самый высокий показатель с 1991 года, но и значительный прирост за год. В 2020 году ВВП Украины составил $154 млрд.

Последний рекорд был зафиксирован в 2013 году — $183 млрд.

ВВП Украины:

ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

По данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7% в годовом выражении.

Валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в третьем квартале 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 2,7% в годовом выражении.

Прогнозы: