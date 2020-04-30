ВВП Франции рекордно упал на фоне пандемии коронавируса

Экономика Франции оказалась в рецессии после падения ВВП страны на 5,8 процента в первом квартале 2020 года. Это - худший показатель за квартал с момента начала его расчета в 1949 году.

Внутренний валовой продукт Франции (ВВП) резко упал на 5,8 процента в первом квартале 2020 года. Это - наиболее резкое падение ВВП страны с начала его расчета в 1949 году.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на французский национальный статистический институт Insee.

"Причиной исторического падения является, прежде всего, прекращение "несущественной" экономической деятельности с середины марта, пояснили в институте. Потребительские расходы во Франции упали на 6,1 процента, а инвестиции предприятий - на 11,8 процента", - говорится в сообщении.

В последнем квартале 2019 года во Франции наблюдалось снижение ВВП на 0,1 процента. Соответственно падение ВВП в стране происходит уже более пол года, что является признаком рецессии экономики.

"Тем временем ВВП Испании также сократился в первом квартале этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП страны упал на 4,1 процента. Одновременно в сравнении с предыдущим кварталом снижение составляет 5,2 процента", - сообщает Национальный институт статистики Испании.

Причиной серьезного экономического падения в четвертой по величине экономике Еврозоны считают жесткие меры для сдерживания пандемии COVID-19.

Напомним, 22 апреля международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало в 2020 году рецессию "беспрецедентной глубины" в мировой экономике за период после Второй мировой войны на фоне ограничений, введенных государствами по всему миру с целью сдерживания распространения COVID-19. Мировой ВВП, по прогнозам Fitch, сократится на 3,9 процента в 2020 году, речь шла в апрельском докладе Global Economic Outlook. При этом экономика Еврозоны снизится на 7 процентов, США - на 5,6 процента, Великобритании - на 6,3 процента, спрогнозировали эксперты агентства.

Уже 30 апреля Европейское статистическое ведомство зафиксировало падение экономики Еврозоны в первом квартале 2020 года на 3,8 процента.