Курс гривни к доллару сегодня остался на уровне предыдущего дня, а относительно евро украинская валюта немного ослабла.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего дня - 37,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня ослабла на 10 копеек - до 36,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро - 36,70 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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