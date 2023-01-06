Кремль планирует сократить расходы, которые не связаны с оборонной сферой.

Кремлю не хватает денег для ведения войны против Украины. Российские власти готовится к изъятию средств у крупных производителей сырья и государственных компаний.

По данным издания Bloomberg, в России планируют сократить расходы, которые не связаны с оборонной сферой, из-за войны в Украине. Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин еще в декабре выдал российским чиновникам инструкции, из которых следует, что дивиденды от госкомпаний и "единовременная выплата" от компаний, добывающих уголь, и производителей удобрений значительно увеличится.

В документе указано, что необходимо выделить 175 миллиардов рублей на дополнительные расходы для переселения 100 тысяч человек из Херсона на территорию России. В издании указали, что это может свидетельствовать о признании властями РФ невозможность повторного захвата города.

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При это сообщается, что "мобилизованные" деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с полномасштабной войной в Украине. Указано, что решение о размере дивидендов или единовременного сбора еще не принято, но Кремль будет пытаться устанавливать "поборы" на уровне не ниже 50% от чистой прибыли госкомпаний.

Расходы РФ на войну проти Укрианы - что известно

СМИ сообщили, что за 20 лет Россия вложила в боевые надводные корабли более 4,5 миллиарда долларов, но из-за коррупции в ВМС за 16 лет на воду спустили лишь 33 новых боевых корабля.

В свою очередь финансист Билл Браудер заявил, что 80% денег, которые должны были потратить на войну против Украины, украли российские чиновники.

По расчетам, которые проводились еще в мае, Кремль тратит на войну с Украиной 900 миллионов долларов каждый день. Сюда входят выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами и ракетами, а также расходы по ремонту поврежденной военной техники.

19 ноября в Минобороны Великобритании сообщили, что из-за войны и поражений на фронте Россия значительно увеличивает бюджетные расходы на оборонный сектор на 2023-й год.

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