Растущая геополитическая напряженность привела к увеличению расходов на оборону, что привело к найму персонала во всей отрасли.

Вторжение России в Украину резко увеличило спрос на оружие. Теперь производители оружия сталкиваются с проблемой найма тысяч квалифицированных рабочих, чтобы извлечь выгоду из притока заказов.

Как пишет издание The Wall Street Journal, оборонные компании в США и Европе работают с рекордными заказами после того, как западные правительства увеличили расходы в последние годы на фоне роста геополитической напряженности. Война в Украине теперь еще больше подпитывает рост, отчасти из-за того, что США и их союзники начинают заменять оружие, которое они отправили в Киев.

Нанять достаточное количество работников для удовлетворения спроса, вероятно, будет сложно. Работа в сфере обороны может потребовать нишевых навыков и допуска к безопасности. Некоторым людям не нравится работать на производителей оружия. И все оборонные компании пытаются одновременно нанять сотрудников в сфере, которая долгое время боролась за достижение целей по набору персонала.

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Проблема найма является частью более широкой цепочки поставок для оборонной промышленности. Производители оружия также борются с нехваткой ключевых компонентов, таких как микросхемы и ракетные двигатели, а также с растущими затратами. Из-за этого некоторые подрядчики изо всех сил пытаются выполнить свои заказы.

Американские оборонные компании борются с нехваткой рабочей силы с прошлого года, когда они активизировали усилия по замене рабочих, не вернувшихся из отпусков из-за пандемии.

Большинство компаний не достигли своих целей по найму, и уровень отсева остается высоким, но они говорят, что в последние месяцы найм улучшился.

По мнению аналитиков, давление с кадрами в Европе может быть более острым. Европейские правительства увеличили расходы на оборону на фоне беспокойства по поводу России, что побудило производителей оружия — долгое время остававшихся в тени американских коллег — инициировать масштабные кампании по набору персонала. Это особенно касается боеприпасов, поскольку компании увеличивают производство артиллерийских снарядов и ракет, сыгравших ключевую роль в войне.

По словам Кирана Слотера, рекрутера из Великобритании, который специализируется на оборонной промышленности в Mane Contract Services, всегда было трудно нанять производителей оружия. По его словам, автопроизводители и производители самолетов, конкурирующие за одних и тех же специалистов, обычно платят больше и не требуют одинаковой проверки безопасности.

Допуск к службе безопасности в Европе может занять от двух недель на низших должностях до восьми недель на самых высоких должностях и, как правило, месяцев в США.

Многие профессии в сфере обороны также являются узкоспециализированными. MBDA, например, в настоящее время ищет инженера по боеголовкам, а Rheinmetall набирает специалистов по виртуальной реальности.

В США судостроение было одним из секторов, наиболее сильно пострадавших от выхода на пенсию из-за пандемии.

В производстве боеприпасов заводы часто располагаются в отдаленных районах из соображений экологии и безопасности, что может оттолкнуть некоторых потенциальных заявителей.

Производство оружия в мире

В 2022 году мировые военные расходы росли восьмой год подряд и достигли исторического максимума в 2,24 триллиона долларов. Самый резкий рост расходов (+13%) наблюдался в Европе, и в основном приходился на расходы России и Украины.

Общие мировые военные расходы в 2022 году достигли нового максимума. На трех страны с самыми большими расходами в 2022 году (США, Китая и РФ) приходилось 56% общего мирового объема.