Россияне ждут "прорыва" в промышленности и обилия высокооплачиваемых рабочих мест.

Нападения России на Украину и в 2014, и в 2022 году вызывали у россиян рекордные эйфорические ожидания. На этот раз резкие изменения к лучшему они ждут уже в следующем году.

Об этом пишет издание "The Moscow times".

Сообщается, что россияне ждут "прорыва" в промышленности и обилия высокооплачиваемых рабочих мест, следует из опроса. Так, индексы ожиданий по производству и ситуации с безработицей подскочили до исторических максимумов (140 и 81 пункт соответственно), а по собственным доходам - до пика за 4 года (90 пунктов).

При этом пропасть между мрачным настоящим и радужным будущим в сознании граждан РФ достигла рекордных размеров за все время наблюдений - почти 40 пунктов. Причем, терпеть десятилетиями люди не готовы: резких изменений к лучшему они ждут уже в следующем году.

Люди все еще не осознали масштабы шока; многие продолжают верить, что в страну вернутся иностранные бренды. Но эффект санкций будет становиться все более ощутимым по мере того, как они затрагивают все больше секторов экономики, предупреждает экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России из-за неполучения инвесторами выплат по двум выпускам еврооблигаций на сумму 100 млн долларов.