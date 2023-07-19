Министры иностранных дел ЕС рассмотрят это предложение в четверг во время встречи в Брюсселе.

ЕС планирует создать специальный фонд для обеспечения вооруженных сил Украины и выделить на него 20 миллиардов евро в течение четырех лет. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на пятерых европейских дипломатов.

Отмечается, что создание фонда не предполагает прямых платежей ЕС за вооружение Украины. Вместо этого ЕС поможет странам покрыть свои собственные расходы на покупку и передачу Украине боеприпасов, ракет и танков, а также из этого фонда будет оплачиваться обучение украинских солдат.

Politico отмечает, что такая сумма станет серьезным обязательством для ЕС, потенциально увеличивая почти в пять раз те 4 миллиарда евро, которые блок выделил до сих пор на аналогичные цели за последний год с лишним.

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Распределенный на четыре года фонд позволит ЕС ежегодно получать 5 миллиардов евро. Цифры, тем не менее, представляют собой потолок и не служат гарантией того, что все они будут израсходованы, указывает Politico.

"По иронии судьбы (и, возможно, показательно), все это делается через уже существующий фонд, получивший название "Европейский фонд мира", - отмечает издание.

Отмечается, что новое предложение о военном финансировании было отправлено странам ЕС на рассмотрение в понедельник, и министры иностранных дел ЕС рассмотрят его в четверг во время встречи в Брюсселе. По словам двух дипломатов, цель состоит в том, чтобы принять предложение к осени.

Финансовая помощь Украине - что известно

Украина в этом году ожидает получить 42 миллиарда долларов финансовой помощи, включая 4,6 миллиарда долларов от Международного валютного фонда.

Ранее ЕС на 3,5 миллиарда евро увеличил общий финансовый рубеж Европейского фонда мира, через который, в том числе, выделяется военная помощь Украине

Также в конце июня МВФ согласовал предоставление Украине нового транша на 890 миллионов долларов.

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