Кабинет министров планировал начать этот процесс в этом году.

Кабинет министров планирует начать внедрение второго уровня пенсионной системы (обязательная накопительная система) за счет государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Очевидно, что начало внедрения будет за счет государства проходить, чтобы люди привыкли и поняли, а также смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы, к этой пенсионной реформы. В дальнейшем там еще третий уровень, когда это добровольные взносы", - сказал он.

По его словам, внедрение второго уровня пенсионной системы поможет не только обеспечить граждан достойными пенсиями, но и позволит за 15 лет накопить значительный инвестиционный ресурс на счетах пенсионных фондов – на уровне 40-50 млрд долл.

Накопительная пенсия: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Шмыгаль заявлял, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

Автор: Дмитрий Шварц