На минувшей неделе курс валюты разительно увеличился.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 8 января, подорожал на 15 копеек - до 39,20 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно примерно по курсу 38,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,10 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 5 копеек - до 39,25 грн/долл. (продать доллар можно за 39,10 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 10 копеек, до 42,95 грн/евро (курс продажи - 42,70 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины на понедельник, 8 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,08 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,57 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 10 копеек.

По словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, рост курса доллара, который наблюдается в последнее время, обусловлен рядом факторов, но любые изменения курса являются нормальным явлением при режиме гибкого курсообразования. Ослабление гривны в конце 2023 года было прежде всего обусловлено сезонными факторами: спрос на валюту увеличился вследствие рекордных расходов бюджета в декабре, также традиционно в конце года вырос спрос на валюту со стороны населения.

Вас также могут заинтересовать новости: