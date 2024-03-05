Планирует приобрести беспилотные авиационные комплексы на почти 3 миллиарда гривень.

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Как сообщает Минобороны, общая ожидаемая стоимость – почти 3 миллиарда гривен (без НДС). Поставка дронов, согласно условиям закупки, предусмотрена в период до 31 мая 2024 года.

Отмечается, что закупка будет происходить путем применения рамочного соглашения, что позволит конкурентным способом закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа чувствительную информацию.

Соответствующие объявления опубликованы в Prozorro 4 марта по следующим предметам закупок:

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БпАК типа DJI Mavic 3E – 15 000 единиц, ожидаемая стоимость – 2 000 550 000 грн (без НДС);

БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal – 5000 единиц, ожидаемая стоимость – 989 081 667 грн (без НДС).

Отмечается, что ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений.

В Минобороны напоминают, что дроны играют критическую роль в современных военных операциях, обеспечивая надежное осуществление разведывательных, навигационных и атакующих функций. С помощью этих технологий Вооруженные силы Украины смогут эффективнее бить врага и быстрее освободить оккупированные территории.

"Эти тендеры подтверждают нашу приверженность прозрачности и эффективности в области оборонных закупок. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить получение лучших решений для нашей страны и наших военных", – отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина налаживает промышленное производство дронов. Старт этому дал Кабмин 24 марта прошлого года. В частности, правительством было принято постановление, которое направлено на ускорение создания и поставки отечественных дронов на фронт. По словам вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, это решение позволит производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями.

Летом прошлого года известная в Украине волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила о недостатке дронов на фронте, в частности, что Министерство обороны, Минцифры, "Армия дронов", волонтеры покрывают разве 10% от общей потребности.

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