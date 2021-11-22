Увеличение размера отчислений связано с ростом минимальной зарплаты.

С декабря в Украине вырастет минимальный и максимальный размер единого социального взноса с зарплат. Также придется платить больше физлицам-предпринимателям, у которых увеличится размер единого налога.

Соответствующие нормы содержатся с госбюджете-2021, пишет "Обозреватель". Рост отчислений связан с повышением минимальной зарплаты до 6500 гривень, сейчас она составляет 6 тысяч.

Как вырастут налоги:

Что касается социального взноса, то его минимальный размер увеличится с 1320 до 1430 гривень, максимальный - с 19 800 до 21 450 гривень.

ФОПы-"единщики" первой группы будут платить 268 гривень вместо 260, второй - 1430 вместо 1200 гривень.

Читайте такжеОткрывайте кошельки: как украинцев хотят обязать платить налог с доходов и к чему это может привестиС начала 2022 года все ФОПы (кроме "единщиков" первой группы, не имеющих нанятых сотрудников, с выручкой до миллиона гривень в год) будут обязаны установить регистраторы расчетных операций. Также вступит в силу норма, согласно которой потребители смогут требовать с таких предпринимателей чеки, что гарантирует возможность возврата товара.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса, почти половина работодателей (48,9%) планируют повысить зарплату работникам в 2022 году, в то же время 42,9% еще не определились, а оставить зарплату на неизменном уровне планируют 8,2% опрошенных работодателей.

Также сообщалось, что на сегодняшний день состоятельные украинцы должны платить налог на доходы от бизнеса, на дорогие автомобили, на операции с ценными бумагами, а также налог на землю.

Автор: Юрий Годован