С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию.

На сегодняшний день состоятельные украинцы должны платить налог на доходы от бизнеса, на дорогие автомобили, на операции с ценными бумагами, а также налог на землю.

Однако, состоятельные украинцы платят налоги по ставке, не превышающей 21,5%. Об этом заявила налоговая консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, сообщает НВ Бизнес.

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"Взяли для расчета крупные суммы. Фактически же, налог с перечисленных нами видов доходов будет на уровне 10,5 - 19,5%", — отмечает Томашевская.

Эксперт отметила, что при расчетах не рассматривалась упрощенная система налогообложения.

Налоги для состоятельных украинцев:

налог на доходы от бизнеса;

транспортный налог на дорогие автомобили;

роялти и проценты по банковским вкладам;

налог на операции с ценными бумагами;

налог на землю;

налог на недвижимость.

Налог на автомобили:

По словам эксперта, налог на дорогие автомобили является фиксированным.

"Налог на дорогие авто является фиксированным и составляет 25 тыс. грн. Он взимается с автомобилей, которым не более 5 лет, а его среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат", - отметила эксперт.

Налог на землю:

Эксперт также отметила, что налог на землю в Украине привязан к нормативной оценке.

"Налог на землю в Украине привязан к нормативной оценке и может составлять до 1%. Максимальная ставка налога на недвижимость составляет до 2% от минимальной зарплаты. Однако, каждый населенный пункт утверждает ставку самостоятельно", - заявила Томашевская.

Налог на доходы бизнеса:

По словам эксперта, налоговая нагрузка падает с ростом зарплаты.

"Высокую зарплату может быть выгодно платить руководителю, который является и собственником, по ряду причин. Во-первых, относится на расходы предприятия. Во-вторых, для единого социального взноса (22%), есть максимальный предел. Фактически налоговая нагрузка падает с ростом зарплаты", - отметила эксперт.

"Что касается дивидендов, для компаний которые платят налог на прибыль на общих основаниях, дивиденды будут облагаться по совокупной ставке 6,5% (5% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Дивиденты, которые выплачиваются неплательщиками налога на прибыль (иностранные компании, инвестфонды) ставка составляет 10,5% (9% НДФЛ + 1,5% военный сбор)", - отметила эксперт.

Добровольное декларирование: что необходимо знать

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы.

Из задекларированных активов гражданин должен будет оплатить дополнительный сбор, в том числе 5% относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, которые находятся (зарегистрированы) в Украине; 9% относительно валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также других активов, находящихся за рубежом; 2,5% относительно номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом до 31 августа 2022 года.

Наибольшую часть госбюджета (более 90%) составляет общий фонд, средства которого предназначены для обеспечения финансовыми ресурсами общих расходов (то есть, не направлены на конкретную цель).

Украинцы за два месяца с момента старта кампании по договорам добровольного декларирования активов физических лиц - 1 сентября - задекларировали 111 млн грн.

Автор: Елена Коваленко